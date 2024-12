Seara de Crăciun Range Rover

20:00

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a adoptat pe 16 decembrie o declarație prin care nu o recunoaște pe Maia Sandu în calitate de președinte legitim al țării. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), care, de asemenea, a adoptat pe 23 noiembrie o rezoluție în care menționează că nu recunoaște rezultatele alegerilor prezidențiale, iar pe […]