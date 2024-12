FOTO // O rețea de agenți ruși a fost destructurată de SBU. Spionii aveau ca misiune detectarea aerodromurilor care adăpostesc avioanele F-16

07:00

Doi membri din consiliul de observatori al „Moldovagaz" se află sub sancțiuni internaționale, afirmă fostul membru al aceluiaș consiliu, Sergiu Tofilat. El a precizat că sancțiunile au fost aplicate de autoritățile americane și cele britanice. „În Consiliul de Observatori, doi oameni delegați de „Gazprom" sunt sub sancțiuni. Unul este chiar președintele – este sub sancțiuni