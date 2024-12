Autoritățile caută un șef la Centrul pentru Combaterea Dezinformării – Decretul semnat de președintele Sandu  

13:50

Parlamentul a examinat o inițiativă legislativă care are drept scop reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri și eficientizarea sistemului de control din partea instituțiilor statului. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, proiectul de modificare a Legii privind controlul de stat și a legilor sectoriale conexe controlului de stat a fost votat în ...