Gala Olimpicilor 2024: elevii și profesorii din R. Moldova premiați pentru excelență la olimpiade internaționale (FOTO)

18:00

Majoritatea deputaților din Bundestagul german au susținut o moțiune de neîncredere împotriva guvernului cancelarului Olaf Scholz. Cancelarul însuși a pus în discuție această moțiune în parlament, după destrămarea coaliției guvernamentale. În urma acestui vot, alegeri anticipate în Germania au fost programate pentru 23 februarie, transmite CNN. Acum, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, are la dispoziție 21 […]