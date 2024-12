Centrul pentru combaterea dezinformării va avea un nou șef. Decretul privind instituirea comisiei de concurs

16:30

Și iarăși organizăm un târg de Crăciun în curtea Teatrului Gastronomic! Cadouri! Cadouri! Și încă o dată cadouri! Pentru Secret Santa, pentru prietenii vegani, pentru copiii pretențioși, pentru soțul iubit, pentru cea mai bună prietenă, pentru vecinii de la parter și, bineînțeles, pentru tine! Decorațiuni pentru casă, coroane de Crăciun, seturi de cadouri gata pregătite. […] YARDSALE XMAS MARKET, 21 și 22 decembrie, 11:00, Teatrul Gastronomic