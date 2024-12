Se caută un șef “patriot”. A fost instituită comisia care va organiza concursul pentru selectarea directorului centrului Patriot

10:00

O bombă ascunsă într-un scuter electric a ucis marţi, la Moscova, un general rus de rang înalt responsabil cu forţele de protecţie nucleară, a anunţat Comitetul rus de Anchetă, informează Reuters.Generalul locotenent Igor Kirillov, care este şeful trupelor ruse de protecţie nucleară, biologică şi chimică, a fost ucis în faţa unui bloc de locuinţe de pe Riazanski Prospekt, un bulevard care duce spre Kremlin, la aproximativ 7 km distanţă sud-est de sediul lui Vladimir Putin."Igor Kirillov, şeful forţelor de protecţie nucleară, chimică şi biologică ale forţelor armate ale Federaţiei Ruse, şi asistentul său au fost ucişi", a declarat Comitetul de Anchetă.Imagini postate pe canalele ruseşti de Telegram arată o intrare distrusă într-o clădire, plină de moloz, şi două cadavre zăcând în zăpada pătată de sânge. Potrivit Sky News, explozia a implicat echivalentul a 300 de grame de exploziv puternic și a deteriorat mai multe mașini și primele patru etaje ale unei clădiri de apartamente. ️ The head of the Troops of Radiological, Chemical and Biological Defence of the Russian armed forces Igor Kirillov and his assistant were killed as a result of the explosion in MoscowAccording to the investigation, an explosive device was detonated on Ryazansky Prospekt in… pic.twitter.com/naRxGqW4S2— NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2024 A fost deschis un dosar penal. Anchetatorii, criminaliştii şi serviciile operaţionale lucrează la faţa locului. Toate circumstanţele crimei sunt în curs de stabilire, a transmis Comitetul de Anchetă.Trupele de apărare radioactivă, chimică şi biologică ale Rusiei, cunoscute sub numele de RHBZ, sunt forţe speciale care operează în condiţii de contaminare radioactivă, chimică şi biologică.Potrivit agenţiei TASS, Igor Kirillov s-a născut la 13 iulie 1970 şi a absolvit Şcoala de Apărare Chimică a Comandamentului Militar Superior din Kostroma (1991) şi Academia Militară de Apărare împotriva radiaţiilor, armelor chimice şi biologice S.K. Timoşenko (2007). Din 1991 până în 1995 a fost comandant de pluton în Grupul de forţe occidentale din Germania şi în Districtul militar Moscova. După aceea, până în 2009, a servit de la comandant de companie la comandant al unei brigăzi separate de apărare chimică. Din 2009, a ocupat diferite funcţii în cadrul Departamentului şefului trupelor RCDD ale Forţelor Armate Ruse. Din septembrie 2014 până în aprilie 2017 a fost şef al Academiei militare de apărare chimică Timoşenko. În aprilie 2017, a fost numit şef al trupelor RHBZ ale Forţelor Armate Ruse, transmite News.ro.