Ministerul Energiei confirmă: Gazprom nu a rezervat capacități de transport pentru ianuarie 2025

16:10

Doi studenți moldoveni au obținut premiul I la un concurs organizat de Universitatea Tehnică de Construcții din București. Echipa formată din Sandu Graur și Andrei Leonte, studenți la Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), a luat primul loc la secțiunea „Machete de poduri". În total, competiția dedicată viitorilor ingineri a avut două secțiuni.