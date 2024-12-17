VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE NU CREDE CĂ „GAZPROM” POATE OPRI DEFINITIV APROVIZIONAREA MALULUI STÂNG, DAR AR PUTEA-O PUNE PE PAUZĂ
Infotag, 17 decembrie 2024 16:30
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE NU CREDE CĂ „GAZPROM” POATE OPRI DEFINITIV APROVIZIONAREA MALULUI STÂNG, DAR AR PUTEA-O PUNE PE PAUZĂ
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