Autoritățile cer urgentarea lucrărilor privind conectarea liniei Vulcănești-Chișinău – La ce etapă se află lucrările

România este pregătită pentru iarnă și are resurse de a sprijini Republica Moldova pentru a depăși o eventuală criză energetică în cazul în care Gazprom nu va mai livra gaze naturale. O spune ministrul Energiei al României, Sebastian Burduja, care a menționat într-o postare pe pagina sa de Facebook că deja a fost elaborat un plan