Ce salarii au profesorii în 2024 și cum au evoluat în ultimii ani

12:20

Autoritățile din Moldova au respins zvonurile răspândite pe rețelele de socializare potrivit cărora din 17 decembrie țara va rămâne fără energie electrică. „Țara noastră este asigurată cu energie electrică și se lucrează pentru a menține stabilitatea furnizării”, au comunicat autoritățile. Totodată, pe online au fost distribuite informații precum că „Moldovagaz solicită majorarea prețurilor la gaz”, […] The post „De la ora 20:00 până la 05:00 lumina va fi stinsă. Rămânem și fără gaze”. Guvernul neagă fake-urile de pe TikTok appeared first on NewsMaker.