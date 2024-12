„Forța Fermierilor” iese în stradă. Agricultorii, nemulțumiți că Guvernul încă nu a avizat inițiativa privind depășirea crizei secetei

11:40

Compania aeriană low-cost Wizz Air va lansa, în iulie 2025, trei rute noi spre Barcelona, Larnaca și Wroclaw de la Aeroportul Internațional Chișinău. Totodată, Wizz Air va aloca încă un avion pentru efectuarea curselor avia de la aeroportul Chișinău. Anunțul a fost făcut de reprezentantul operatorului aerian, Andras Rado, în cadrul unei conferințe de presă […]