NM Espresso: Gazprom nu a găsit gaz pentru Transnistria, la Primăria Chișinău au avut loc percheziții și rețineri, iar în dosarul Tauber au apărut «chifteluțele» lui Șor

15:40

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în India. Vizita va avea loc urmare a unei invitații din partea ministrului afacerilor externe al Indiei. Cei doi miniștri, au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, vor asista la ceremonia de inaugurare oficială a ambasadei Republicii Moldova la New Delhi. […] The post Mihai Popșoi, vizită de lucru în India: va fi inaugurată ambasada R. Moldova la New Delhi appeared first on NewsMaker.