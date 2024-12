audio | Șapte persoane, reținute pentru fraudarea achizițiilor publice. CNA a publicat interceptări

10:50

Meta a dezvăluit un model generativ AI mai eficient și accesibil. Se numește Llama 3.3 și rivalizează cu GPT-4o și Gemini 1.5 Pro în performanță. Compania lui Mark Zuckerberg face pași mari pentru a-și consolida poziția pe piața AI. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Llama 3.3 70B este un model text-only ce oferă performanța modelului … The post Meta a dezvăluit un model generativ AI „mai eficient și accesibil” first appeared on ZUGO. Articolul Meta a dezvăluit un model generativ AI „mai eficient și accesibil” apare prima dată în ZUGO.