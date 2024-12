Centrul Educațional ReCreativ angajează facilitator pentru spațiu prietenos copilului

13:30

Timp de două zile, la Chişinău, are loc Forumul ONG 2024, care reunește peste 200 de organizații non-guvernamentale, reprezentanți ai autorităților publice, parteneri de dezvoltare, experți internaționali și membri ai comunității, pentru a discuta implicarea societății civile în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dar și soluții și inițiative de impact în diverse direcții ale sectorului asociativ. Forumul ONG are loc de două ori pe an, iar tema actualei ediții este – “Societatea civilă pentru integrare europeană”, la care, în prim-plan, este poziționată participarea societății civile în procesul de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum şi oportunităţile financiare europene pentru ONG-urile din tara noastră.