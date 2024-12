Moldova a reintrat în starea de urgență – Autoritățile iau în calcul un deficit de energie eelctrică și anunță care vor fi măsurile de siguranță

18:50

Aderarea României la spațiul Schengen presupune ridicare controalelor la trecerea frontierei de stat dintre România și Bulgaria și România și Ungaria. În aceste condiții, după traversarea frontierei de stat dintre Republica Moldova și România, călătorii nu vor mai fi supuși controalelor de frontieră în interiorul comunității europene. "Pentru cetățenii Republicii Moldova aderarea României și Bulgariei ... Poliția de frontieră din RM după aderarea Rmâniei la Schengen – Vor fi verificări adăugătoare