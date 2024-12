(VIDEO) Interceptări în dosarul Tauber, 7 reținuți la primăria Chișinău, primele declarații ale lui Assad/ Știri NewsMaker

12:10

Victoria Sanduța, eliberată din funcția de judecător în septembrie 2024 conform unui decret semnat de președinta țării, a aderat la Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Anunțul a fost făcut, pe 15 decembrie, de liderul CUB Igor Munteanu. „Intrând în politică, alături de partidul CUB, îmi propun să transformăm nu doar justiția ci și […] The post Ex-judecătoarea Victoria Sanduța se implică în politică: „Astăzi fac un pas important” appeared first on NewsMaker.