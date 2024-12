AUDIO // Șapte persoane, printre care doi funcționari și 5 reprezentanți ai unor agenți economici, reținute de CNA în mai multe dosare privind fraudarea achizițiilor publice 

15:00

Șoferii care au în proprietate mașini de până la 10 ani vor trebui să treacă inspecția tehnică de două ori pe an, potrivit unui proiect de hotărâre, care urmează să fie aprobat în ședința de miercuri a Guvernului. Inspecția tehnică de două ori pe an va implementată pentru taxiuri sau ambulanțe, vehiculele implicate în transportarea […] Articolul Șoferii din Republica Moldova vor efectua inspecția tehnică de două ori pe an pentru mașinile de până la 10 ani apare prima dată în SafeNews.