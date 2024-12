Transfer temporar a unor judecători la Curtea de Apel Chișinău – Decizia luată de CSM

12:50

Șeful statului, Maia Sandu, a avut la Bruxelles o întrevedere cu António Costa, care, de la 1 decembrie, a preluat funcția de Președinte al Consiliului European. „Moldova și-a făcut un nou prieten la Bruxelles – António Costa. Președintele Costa sprijină, din toată inima, drumul european al Moldovei", a menționat Maia Sandu, într-o postare pe facebook.