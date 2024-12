Începând de astăzi, sectorul HoReCa beneficiază de o cotă redusă de 6% TVA, pe toată perioada stării de urgență în energetică

10:40

Marea Neagră e în pericol, după ce un petrolier rusesc cu 15 persoane la bord s-a rupt în două în timpul unei furtuni puternice. Cel puţin o persoană a murit, iar autorităţile ruse spun că sunt scurgeri importante de petrol. Vasul era construit în 1969, iar presa rusă scrie că transporta aproximativ 4.300 de tone de păcură. O altă navă a suferit şi ea avarii. Zeci de persoane, inclusiv elicoptere şi remorchere de salvare, au fost trimise la faţa locului. Ecologiştii Greenpeace trag un semnal de alarmă: accidentul ar putea provoca un adevărat dezastru ecologic.Un petrolier rusesc care transporta mii de tone de produse petroliere s-a desprins duminică în timpul unei furtuni puternice, deversând petrol în strâmtoarea Kerco, în timp ce un alt petrolier era de asemenea în pericol după ce a suferit avarii, au declarat oficialii ruşi, potrivit Reuters.Ministerul Serviciilor de Urgenţă din Rusia a declarat că navele au fost avariate din cauza vremii nefavorabile din Strâmtoarea Kerci, între Rusia continentală şi Crimeea anexată, şi au solicitat asistenţă.Potrivit agenţiei Interfax, care citează Agenţia Federală rusă pentru Transport Maritim şi Fluvial, a rezultat o deversare de petrol.Imagini şi videoclipuri partajate pe reţelele sociale par să arate că cel puţin o navă avea probleme mari. Un videoclip filmat din interiorul uneia dintre nave arată fie o navă aproape complet scufundată, fie cel puţin o secţiune care dispare în apă, relatează Sky News. Pe măsură ce camera se deplasează, şapte membri ai echipajului pot fi văzuţi pe puntea de comandă a petrolierului purtând veste de salvare portocalii şi uitându-se la avarii. La suprafaţa apei se pot vedea scurgeri uleioase. Two Russian oil tankers, the Volgoneft-212 and the Volgoneft-239, are in distress in reasonably heavy seas 8 km off the Kerch Strait in Ukraine's Russian-occupied Crimea. The bow of one of them, (Volgoneft-212?) has broken off. 4.3K tons fuel oil could spill. pic.twitter.com/MXFJq5SoxC— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) December 15, 2024 Petrolierul Volgoneft 212 de 136 de metri, cu 15 persoane la bord, a fost rupt în două, cu prova scufundată, au arătat imaginile publicate de mass-media de stat, cu valuri spălându-i puntea, scrie Reuters.