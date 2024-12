20 de vehicule introduse ilegal în Moldova: grupare de contrabandă cu automobile, destructurată (VIDEO)

17:40

Zernoff Vodka a obținut recunoaștere internațională la concursul USA Spirits Ratings, desfășurat la San Francisco. Petrovskaia Premium Platinum a fost premiată nu doar cu medalia de aur pentru calitatea sa superioară, dar și cu distincția în categoria „Best Spirit by Value" pentru combinația excelentă de calitate înaltă și preț accesibil. Vodca moldovenească a fost apreciată […]