A fost ales primarul la Iliciovca. CEC a anunțat rezultatul preliminar

15:50

Orașul Nisporeni devine tot mai verde și primitor! În apropierea parcării Liceului Teoretic „Mircea Eliade", Primăria orașului a finalizat recent o acțiune de plantare a 60 de arțari roșii. Inițiativa face parte dintr-un proiect de înverzire a localității, având scopul de a înfrumuseța zonele publice și de a spori atractivitatea...