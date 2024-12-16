Emmanuel Macron l-a numit prim-ministru pe aliatul său centrist Francois Bayrou

Infotag, 16 decembrie 2024 12:30

Emmanuel Macron l-a numit prim-ministru pe aliatul său centrist Francois Bayrou

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