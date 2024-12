Riscă amendă sau închisoare. Trei persoane din Hîncești vor fi judecate pentru corupere electorală

16:10

Naționala R. Moldova și-a aflat adversarele în drumul spre Campionatul Mondial de Fotbal 2026, urmând să întâlnească în Grupa I echipe precum Germania sau Italia (învingătoarea sfertului din UEFA Nations League), Norvegia, Israel și Estonia. Tragerea la sorți a avut loc vineri, 13 decembrie, la sediul FIFA din Zurich, Elveția. Turneul final al Campionatului Mondial, […]