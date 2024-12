Un ex-deputat părăsește PSRM

10:40

Rusia a cheltuit peste 200 de miliarde de dolari pentru războiul împotriva Ucrainei din februarie 2022, a spus șeful Pentagonului, Lloyd Austin. Vorbind la Reagan National Defense Forum din California, a declarat că pierderile Rusiei în primul an al războiului său la scară largă în Ucraina sunt fără precedent, depășind …