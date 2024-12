Situația din Ucraina și evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu, teme centrale la ultimele reuniuni ale UE din 2024

10:40

În perioada 15-16 decembrie 2024, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor axterne al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la New Delhi, India. Potrivit MAE, această vizită are loc la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii India, Dr. Subrahmanyam Jaishankar și are drept obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale moldo-indiene și extinderea cooperării în domenii de […]