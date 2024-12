Georgia: Zurabișvili refuză să părăsească postul și cheamă la noi proteste

13:10

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, va efectua în perioada 15-16 decembrie o vizită de lucru în India. Alături de omologul său indian, Popșoi va participa la ceremonia de inaugurare a Ambasadei Republicii Moldova la New Delhi. „Această vizită are loc la invitația ministrului Afacerilor Externe al Republicii India, Dr. Subrahmanyam Jaishankar, și are drept obiectiv […] Articolul Popșoi pleacă în India: Va avea loc inaugurarea ambasadei R. Moldova apare prima dată în SafeNews.