Chișinău: Un bărbat a fost jefuit în timp ce se afla cu mașina blocată în ambuteiaj

08:10

Vitamina C este o vitamină solubilă în apă, esențială pentru procesele vitale ale corpului. Organismul uman nu produce și nu stochează vitamina C, eliminând orice exces prin urină. Este esențial să obții suficientă vitamină C zilnic din alimentație sau suplimente, mai ales că vitamina C este un antioxidant, care ajută la protejarea celulelor împotriva […] Articolul Câtă vitamina C ai nevoie zilnic pentru imunitate și sănătate și ce se întâmplă în caz de supradoză apare prima dată în ea.md.