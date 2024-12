Două petroliere rusești – avariate în strâmtoarea Kerci VIDEO

13:10

Vadim Ceban, directorul interimar „Moldovagaz", a anunțat finalizarea cu succes a achizițiilor necesare pentru acoperirea consumului de gaze naturale în sezonul de încălzire octombrie 2024 – martie 2025 pentru partea dreaptă a Nistrului. Procesul, început în luna iulie a acestui an, s-a încheiat pe 12 decembrie 2024. În total, au fost achiziționate 7.952.196 MWh, echivalentul […]