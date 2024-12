Rămân mâine fără lumină: În ce localități va fi deconectată energia electrică

18:00

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor axterne al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la New Delhi, India, în perioada 15-16 decembrie 2024. Această vizită are loc la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii India, Dr. Subrahmanyam Jaishankar și are drept obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale moldo-indiene și extinderea cooperării în domenii de interes comun, se arată într-un comunicat.