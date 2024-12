Două petroliere rusești s-au scufundat în strâmtoarea Kerci VIDEO

12:50

Liceul Teoretic „Mihail Ciachir” din orașul Ceadîr-Lunga, cu predare în limba română, a fost modernizat cu sprijinul partenerilor străini. Sălile de clasă au fost renovate și dotate cu mobilier și echipament modern, dar și cu cărți de literatură și materiale didactice necesare procesului de învățământ. În plus, au fost instalate corpuri moderne de iluminat pentru […] The post Un liceu din Găgăuzia – modernizat cu sprijinul partenerilor străini. Investiții de peste 3,3 mln lei appeared first on NewsMaker.