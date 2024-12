Ucraina numeşte un nou comandant pentru frontul din Doneţk

16:50

Trei ambulanțe de tip C, destinate transportului nou-născuților în stare critică către spitale, și un lot de manechine medicale au fost donate, pe 12 decembrie, Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Donația a venit din partea Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și are o valoare de 8,8 milioane de lei. Ambulanțele de tip C sunt dotate cu dispozitive medicale performante de terapie intensivă mobilă, ce permit transferul bebelușilor în stare crit...