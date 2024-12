(FOTO) Un polițist și soția sa au decedat după ce un tânăr de 19 ani, fără permis de conducere, a tamponat frontal mașina în care se aflau

09:50

Drone ucrainene au atacat o instalație de infrastructură care depozitează combustibil în regiunea Oryol din centrul Rusiei, provocând un incendiu și spărgând ferestrele unor case, a declarat guvernatorul regional Andrei Klychkov sâmbătă dimineață, potrivit Reuters.Klychkov scrie pe aplicația de mesagerie Telegram că un "atac în masă" asupra unui sit de infrastructură a provocat incendierea combustibilului. Fragmentele provenite de la dronele doborâte au spart ferestrele caselor, a spus el.O înregistrare video postată pe blogurile militare ucrainene a arătat un incendiu izbucnit la ceea ce a fost descris ca fiind o instalație de stocare a combustibilului. Reuters nu a putut verifica în mod independent rapoartele din ambele părți. Ukrainian attack drones successfully struck a large Russian oil depot this evening in the city of Oryol.Local sources report that the post-strike fire is currently burning out of control. pic.twitter.com/0Zykeiaxci— OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 13, 2024 Atacuri ucrainene cu drone au fost raportate și în alte regiuni din RusiaGuvernatorul regiunii Krasnodar, Vladimir Kondratyev, a declarat că apărarea aeriană a distrus drone ucrainene în mai multe zone din regiune, la sud și la est de Ucraina. O dronă a spart geamurile unor case din sat, dar nu au existat răniți, transmite Mediafax.Apărarea aeriană a distrus șapte drone deasupra regiunii Bryansk, la frontiera de nord a Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Alexander Bogomaz.Iar în regiunea Belgorod din Rusia, adesea vizată de armata ucraineană la granița de nord-est, guvernatorul Vyacheslav Gladkov a declarat că forțele ucrainene au atacat două sate, rănind un locuitor și declanșând un incendiu într-o casă, dar acesta a fost stins rapid.