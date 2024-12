Parlamentul Coreei de Sud a votat demiterea președintelui Yoon Seok-youl

22:20

Prim-ministrul Dorin Recean se află în plenul Parlamentului, unde solicită deputaților să aprobe instituirea stării de urgență în energetică pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de 60 de zile. NM transmite în direct evenimentul. Precizăm că inițiativa privind instituirea stării de urgență în energetică are loc în contextul incertitudini privind continuarea livrărilor de gaze […]