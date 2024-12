„Economisește energia – plătește mai puțin.” Recomandările Guvernului pentru cetățeni, în contextul stării de urgență

11:00

Maib a fost desemnată „Cea mai bună bancă a anului" în Republica Moldova de către The Banker, o publicație prestigioasă din domeniul bancar și financiar. Acesta este al șaselea an consecutiv în care maib primește această distincție importantă, o dovadă a eforturilor continui și centricității pe clienții, acționarii și stakeholderii săi.