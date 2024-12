VIDEO Poveștile războiului în fotografii. La Chișinău a avut loc o întâlnire cu fotojurnalistul ucrainean Evghenii Maloletka

20:30

Autoritățile nerecunoscute ale regiunii transnistrene au stabilit un plan cu măsuri care vor fi aplicate în contextul posibilei întreruperi a livrărilor de gaze în stânga Nistrului. S-a întâmplat în cadrul unei ședințe din 12 decembrie, la care a participat liderul de facto al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski. Planul stabilit pentru perioada stării de urgență economice […]