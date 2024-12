(VIDEO) „Ajunge să-ți cumperi înghețată de Revelion”. Ce compensații pentru energie au primit locuitorii Chișinăului?/ Vox Populi

16:30

La Tokyo, pe 10 decembrie 2024, a avut loc Vernisajul Wine of Moldova, un eveniment dedicat promovării vinurilor și divinurilor moldovenești pe piața niponă. Cele 16 crame participante au prezentat produse de calitate, captând atenția importatorilor, distribuitorilor, somelierilor și altor profesioniști din industria vinului. Piața japoneză continuă să își manifeste interesul pentru vinurile din Moldova, […]