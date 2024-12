08:30

Povestea ascensiunii Rusiei în 2024 începe să pară mai mult ficțiune decât realitate, comentează publicația de analiză militară Defense One, prin semnătura lui John R. Derni, cercetător la US Army War College. „Regimul Assad din Siria a devenit o victimă a eforturilor din ce în ce mai disperate ale Moscovei în Ucraina, iar prăbușirea sa […] Articolul Defense One: Cum ar putea căderea lui Assad să fie un fel de Waterloo pentru Vladimir Putin apare prima dată în Disinfo.