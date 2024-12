Tăieri ilegale și arderi necontrolate la Criuleni

12:30

Ucraina ar putea reduce la zero tranzitul de gaze rusești pe teritoriul său începînd din ianuarie, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, Gherman Galușcenko, relatează Strana.„Poziția noastră este complet deschisă: ne pregătim pentru un tranzit zero de la 1 ianuarie. Și facem acest lucru de mult timp. Numai în acest an am efectuat cîteva teste de stres pentru sistemul nostru de gaze, cum