Eșec pentru autorități – Ratarea achizițiilor de gaze, la prețuri favorabile, va pune pe umerii cetățenilor 2,45 miliarde de lei

Școlile auto vor trebui să asigure o rată minimă de promovabilitate de 50% la proba teoretică și 30% la proba practică din a doua încercare. În caz contrar, începând cu 2026, dreptul la înmatriculare va fi suspendat în termen de șase luni, iar dacă problemele persistă, acreditarea va fi retrasă definitiv. Prevederile se conțin într-un ... Școlile auto riscă să rămână fără acreditare – În ce cazuri se poate întâmpla asta – Precizarea ministrului Perciun