RM va beneficia de 12 mil. de euro de la UE pentru reparația coridorului feroviar Vălcineț - Căinari

12:10

Precizările SFS privind anularea sumelor plătite în plus cu termen de prescripție expirat Serviciul Fiscal de Stat a venit cu precizări privind anularea sumelor plătite în plus cu termen de prescripție expirat, în contextul apariției unor „interpretări eronate” în spațiul public cu privire la acest subiect. SFS a publicat pe pagina-web listele persoanelor fizice care au sume plătite în plus cu termen de prescripție expirat mai mare de 6 ani care nu depășesc 1 000 de lei, pasibile anulării. „Sume...