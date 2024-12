Justiția moldovenească pune punct în dosarul lui Ilan Șor – CSJ a menținut hotărârea Curții de Apel de condamnare a politicianului la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”

21:30

Organizația Națiunilor Unite în Moldova a anunțat câștigătorii Premiilor ONU pentru Drepturile Omului 2024. Premiile onorează persoanele și organizațiile care au adus contribuții semnificative la promovarea și protecția drepturilor omului pe parcursul anului. Premiul general pentru realizări remarcabile în domeniul drepturilor omului a fost oferit Uniunii pentru Echitate și Sănătate. Premiul special pentru realizări remarcabile ... Organizația Națiunilor Unite în Moldova a anunțat câștigătorii Premiilor ONU pentru Drepturile Omului 2024 – Cine sunt laureații The post Organizația Națiunilor Unite în Moldova a anunțat câștigătorii Premiilor ONU pentru Drepturile Omului 2024 – Cine sunt laureații appeared first on Politik.