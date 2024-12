(VIDEO) Rusia vrea să „cucerească” parlamentul, Bolea se plânge de violență, Starîș „râde” de compensații/ „Deputații la raport”

11:40

În Chișinău, în ultimele câteva luni, locuințele s-au scumpit semnificativ — atât cele din blocurile vechi, cât și din cele noi. Prețurile apartamentelor depășesc 100.000 €. NM vă explică de ce cresc prețurile pentru imobile, ce legătură are această creștere cu noul program guvernamental de ipotecă Prima Casă Plus și ce se va întâmpla în […]