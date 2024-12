Victoria Furtună: „Libertatea de exprimare a degradat extrem de mult pe perioada mandatului PAS”

13:10

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a comunicat Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse două cauze reprezentative privind încălcarea gravă a drepturilor fundamentale în regiunea autoproclamată „Republica Moldovenească Nistreană” (RMN). Cauzele comunicate, incluse în dosarele Ahmetșin și Dutca, aduc în prim-plan detenții ilegale, tratamente degradante și limitarea drepturilor fundamentale precum libertatea de exprimare și libera circulație, anunță Asociația Promo-LEX.Cazul Ahmetșin: detenție ilegală și condiții degradanteDomnul Raușan Ahmetșin, în vârstă de 42 de ani la momentul evenimentelor, a fost reținut pe 13 martie 2015 direct din sala de judecată a așa-zisei „instanțe de fond” din RMN, în baza unei condamnări pentru delapidare. Ulterior, acesta a fost deținut pentru șapte zile într-un centru de detenție al miliției, iar pe 19 martie 2015 a fost transferat în așa numitul penitenciar nr. 3 din Tiraspol. Condițiile de detenție au fost descrise ca fiind sub standardele umane: supraaglomerare, ventilație inadecvată, alimentație de slabă calitate, lipsa accesului la igienă, precum și servicii medicale insuficiente care au dus la agravarea stării de sănătate a reclamantului.Pe 28 aprilie 2015, așa-numita „Curte Supremă de Justiție a RMN” a confirmat condamnarea și l-a condamnat definitiv la trei ani și jumătate de închisoare. În pofida unei decizii din 1 decembrie 2015 a Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova care a declarat instanțele RMN neconstituționale, autoritățile din regiune au continuat să ignore această hotărâre.Reclamantul invocă încălcarea Articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind tratamentele inumane și degradante și Articolului 5 § 1, privind privarea ilegală de libertate.Cazul Dutca: restrângerea libertății de exprimareCarolina Dutca, o tânără fotografă și activistă, a fost împiedicată să organizeze o expoziție fotografică în cadrul proiectului său social „No Silence”, care relata dificultățile cu care se confruntă comunitatea LGBTI din RMN. În urma unui anunț publicat pe rețelele sociale, aceasta a fost chemată pe 31 octombrie 2016 de administrația universității și interogată de un presupus agent „KGB”. Sub presiunea acestuia, precum și a amenințărilor la adresa ei și a familiei sale, Carolina a fost forțată să anuleze evenimentul.Cazul său atrage atenția asupra încălcării Articolului 10 din Convenția Europeană, care garantează dreptul la libertatea de exprimare, și Articolului 13, privind lipsa unor remedii efective.Întrebări adresate statelor pârâteCtEDO a solicitat explicații statelor pârâte – Republica Moldova și Federația Rusă – cu privire la: Jurisdicția asupra reclamanților, având în vedere jurisprudența CtEDO în cauze similare. Legalitatea detenției și condițiile de detenție ale domnului Ahmetșin. Restricțiile impuse asupra libertății de exprimare în cazul doamnei Dutca. Lipsa unor remedii efective pentru ambele cazuri, conform Articolului 13.Potrivit avocatului Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru, „Cazurile Ahmetșin și Dutca expun realitățile dramatice din regiunea transnistreană, unde cetățenii sunt privați de drepturi fundamentale și supuși unor abuzuri constante. Instanțele și administrația de facto din RMN operează în afara cadrului legal internațional, iar victimele acestor abuzuri nu au acces la remedii eficiente. Promo-LEX consideră că acest tip de practici trebuie sancționat ferm de către comunitatea internațională, iar drepturile fundamentale ale persoanelor din regiune trebuie să fie protejate,” a afirmat Vadim Vieru, avocat al Asociației Promo-LEX.Asociația Promo-LEX consideră că statele Republica Moldova și Federația Rusă, ca părți ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, au obligația de a respecta și de a garanta drepturile fundamentale ale persoanelor aflate sub jurisdicția lor, inclusiv în regiunea Transnistreană. În acest sens, Promo-LEX solicită: Republica Moldova: Să utilizeze toate instrumentele legale și diplomatice disponibile pentru a asigura accesul efectiv al cetățenilor din regiunea Transnistreană la remedii legale și la instituțiile naționale; Să intensifice demersurile la nivel internațional, inclusiv prin sesizarea Consiliului Europei și a altor organizații relevante, pentru a atrage atenția asupra încălcărilor grave ale drepturilor omului din regiunea controlată de regimul de facto al RMN; Să consolideze mecanismele interne de monitorizare și raportare a cazurilor de abuzuri din Transnistria, asigurând protecție pentru victime și susținându-le în demersurile legale. Federației Ruse: Să înceteze sprijinul financiar, militar și politic acordat regimului de facto din RMN, recunoscut de CtEDO ca fiind sub controlul efectiv al Federației Ruse; Să răspundă responsabil în fața plângerilor depuse de cetățenii afectați, asigurând remedii efective pentru victimele încălcărilor drepturilor omului; Să își respecte obligațiile internaționale, garantând accesul la justiție și eliminând orice formă de sprijin care perpetuează abuzurile regimului de facto. Comunității internaționale: Să susțină în mod activ Republica Moldova prin furnizarea de expertiză, resurse și mecanisme de monitorizare care să faciliteze documentarea și raportarea abuzurilor; Să promoveze sancțiuni clare și eficiente împotriva persoanelor și entităților responsabile de susținerea regimului ilegal din RMN; Să încurajeze dialogul între părțile implicate, sub egida unor organizații internaționale recunoscute, în vederea identificării unei soluții durabile pentru conflictul transnistrean, axată pe respectarea drepturilor omului și a normelor internaționale.Promo-LEX subliniază că aceste măsuri sunt foarte importante pentru protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor din regiunea Transnistreană și pentru restabilirea legalității în această zonă.