Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântului Andrei

12:00

Blocul „Împreună”consideră că ajutorul oferit de stat prin compensațiile la agentul termic de doar 300-800 lei, este o bătaie de joc la adresa cetățenilor. Formațiunea politică spune că recenta majorarea a tarifelor la gaz va sărăci și mai mult populația iar statul nu dă semnale că vrea să intervină. Membrii formațiunii mai spun că prețul ... Blocul „Împreună”: Compensațiile la agentul termic de doar 300-800 lei, o bătaie de joc la adresa cetățenilor – Ce le solicită guvernanților The post Blocul „Împreună”: Compensațiile la agentul termic de doar 300-800 lei, o bătaie de joc la adresa cetățenilor – Ce le solicită guvernanților appeared first on Politik.