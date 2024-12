A fost declarată stare de urgență în sectorul energetic. De ce este necesară această decizie

16:30

Generozitatea și grija față de cei aflați în nevoie definesc esența unei comunități puternice și a unei societăți mai bune. La Victoriabank credem în acest ideal și suntem mândri să împărtășim căldura pe care am adus-o în viețile copiilor din Moldova prin intermediul parteneriatului cu CCF Moldova. Pentru al zecelea an consecutiv, am fost alături de echipa organizației la Gala Generozității. Aproximativ 300 de inimi pline de generozitate au fost oaspeții unei seri speciale, unde muzica și caritatea s-au întâlnit pentru a transforma viețile copiilor expuși riscului de a fi separați de familiile lor din cauza sărăciei sau a altor vulnerabilități. Сообщение Victoriabank și Gala Generozității: un deceniu de parteneriat și fapte bune pentru copii появились сначала на #diez.