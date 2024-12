12:00

Austria renunță la dreptul său de veto în ceea ce privește aderarea României și Bulgariei la spațiul european de liberă circulație Schengen, a anunțat ieri, 9 decembrie, ministrul de interne Gerhard Karner, deschizând calea pentru ca miniștrii de interne ai Uniunii Europene să aprobe această măsură în cadrul unei reuniuni care va avea loc joi,