Petrocub Hâncești a pierdut meciul cu prestigiosul club spaniol, Real Betis Sevilla

Autoritățile constituționale au încercat să convingă Tiraspolul să ridice prețurile la gaze, pentru a se obișnui cu noua situație economică, dar regimul separatist din stânga Nistrului a tot amânat aceste acțiuni și, acum, se va confrunta cu un preț uriaș pe care nu îl va putea plăti, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, notează ...