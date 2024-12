„Experiență de neuitat”. GirlsGoIT Autumn Bootcamp 2024 a ajuns la final: Află realizările tinerelor participante

08:50

Bărbatul din imagine este căutat de oamenii legii și rude, după ce s-a pornit la fratele său din Sîngereii Noi și nu a mai ajuns până la destinație. Acesta are 39 de ani și este locuitor al satului Mărinești din raionul Sîngerei. Pe 25 noiembrie, el s-a pornit la fratele …