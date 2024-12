LIVE: Implică-te! Urmărește ședința Consiliului Orășenesc Nisporeni

16:10

Inspectoratul de Poliție Nisporeni a demarat o nouă campanie de prevenire, adresată tuturor instituțiilor de învățământ din raion, inclusiv grădinițe, gimnazii și licee.Obiectivul principal al campaniei este atenționarea paznicilor ca să respecte normele de conduită și să evite consumul de alcool în timpul orelor de muncă.