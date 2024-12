Sindicatele vor picheta Parlamentul Republicii Moldova: solicitări ferme pentru protejarea salariaților și creșterea salariului minim

16:00

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) continuă să organizeze noi sesiuni de informare în cadrul campaniei „Femei informate – generații protejate". O nouă activitate desfășurată în cadrul acestei campanii a avut loc astăzi, 14 noiembrie 2024, la Nisporeni. Cu un cuvânt de salut, la activitate a participat președintele raionului Nisporeni, Ion Diavor, care a […]